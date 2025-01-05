الرافدين يعلن المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني

2025-01-05 19:25:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأحد، المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني الحالي.

وذكر المصرف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أنه "باشر بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني الحالي عن طريق أدوات الدفع الالكتروني".

وأضاف أنه "تمت المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري". مشيراً الى أنه "بإمكان المتقاعدين ممن تصلهم الرسائل النصية التوجه لاستلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه".