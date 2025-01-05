"بطريقة بوليسية".. التصوير الكامل لاقتحام "مسلح" لجامعة الإسراء (فيديو)

2025-01-05 19:25:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تنشر "بغداد اليوم"، التصوير الكامل لاقتحام "مسلح" لجامعة الإسراء في العاصمة بغداد.





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وأصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاحد (5 كانون الثاني 2025)، بياناً بشأن حادث اطلاق النار في بوابة جامعة الإسراء، مبيناً أن الشخص المتورط بالحادث ليس طالباً.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الشخص المتورط بإطلاق النار في بوابة جامعة الإسراء ليس طالبا فيها ويعاني من اضطراب نفسي وأن الإجراءات القانونية ستأخذ سياقها على وفق مجريات التحقيق".

وأضافت أنها "تواصل التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة لاستكمال التحقيق بالحادث"، مطمئنة "الرأي العام بعودة الدوام في جامعة الإسراء إلى وضعه المعتاد".

وقبل ذلك، أصدرت جامعة الاسراء، ايضاحاً بشأن المشاجرة المسلحة التي حدثت داخل حرمها، فيما كشفت عن هوية الجاني.

وذكرت الجامعة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنها "تعرضت إلى حادث إجرامي باعتداء من قبل شخص مجهول الهوية مما أدى إلى إصابة أحد الحراس الأمنيين وأحد الموظفين".

وأضافت انه "تمت السيطرة على الحادث الإجرامي والقبض على الجاني من قبل أمن الجامعة وتسليمه إلى السلطات الأمنية المختصة التي حضرت محل الحادث".