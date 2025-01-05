الأنواء الجوية تحدد المدن العراقية المشمولة بالأمطار

2025-01-05 19:25:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم الاحد (5 كانون الثاني 2025)، الحالة الجوية في البلاد، مبينة أن جميع المدن العراقية مشمولة بتسجيل زخات مطرية متفاوتة لغاية الأربعاء.

وقالت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "صورة ليلية للسحب ملتقطة بالأقمار الاصطناعية أظهرت إشارات البرق جهة غرب البلاد وكتل من السحب تتقدم نحو مدن البلاد معلنة عن تأثير إندماج منخفض البحر المتوسط مع منخفض البحر الأحمر ليشكلان منظومة من حالة عدم الاستقرار تستمر لغاية فجر الأربعاء".

وأضافت أن "الحالة تمتاز بهطول خفيف الى معتدل في جميع المدن بشكل زخات، مصحوبا ببعض الغزارة والبرق والرعد في غرب وجنوب البلاد، ما يعني ان جميع المدن مشمولة بشدة امطار متفاوتة لا يغلب عليها طابع الاستمرارية الا في مناطق محدودة".

وأوضحت الهيئة أن "الرياح ستهب من الاتجاه الجنوبي الشرقي بسرعة معتدلة تتراوح بين ( 20-35) كم بالساعة مصحوبة ببعض النشاط نهارا يسبب تصاعد للغبار في جنوب غرب البلاد، كما سيكون هناك تقلبات في درجات الحرارة والاحساس الحراري بسبب تواجد السحب في الأجواء".