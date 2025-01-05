"الذكريات السيئة" تمنع البارزانيين من الاحتفال بعيد الجيش العراقي

2025-01-05 19:25:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الأحد (5 كانون الثاني 2025)، عن أسباب عدم الاحتفال بعيد الجيش في محافظات إقليم كردستان، وعدم تعطيل الدوام الرسمي.

وقال عضو الحزب وفا محمد كريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الكرد لديهم ذكريات سيئة مع الجيش العراقي، الذي استخدمته الأنظمة السابقة كأداة قمع وقتل وترهيب ضد الشعب الكردي".

وأضاف أن "هناك وزارات وكثير من المواطنين كانوا يمتنعون عن الاحتفال بعيد الجيش وتعطيل الدوام، ولهذا تم إلغاء العطلة، وهذا من صلاحيات الإقليم، وفقا للقانون".

وأشار إلى أن "نسبة تمثيل الكرد في الجيش العراقي حاليا لا تتجاوز الـ 2%، رغم أن الاتفاق كان ينص على تمثيل وفقا لقانون الموازنة، بحيث يكون لدينا 14% من قادة الفرق والألوية والضباط، لكن لم يتم الإلتزام بهذا القرار".

ويحتفل الجيش العراقي في السادس من كانون الثاني من كل عام. وتأسست أول قوة في الجيش العراقي وكانت تدعى "فوج الإمام موسى الكاظم" في السادس من كانون الثاني عام 1921.

وتطور الجيش العراقي على مدى تاريخه وشارك في حروب ونزاعات متعددة مثل حرب عام 1948 التي تلت إعلان قيام "دولة إسرائيل" في فلسطين وحرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973.