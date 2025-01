عاجل| اول تصريح رسمي عراقي عن إيقاف تجهيز سوريا بالنفط: لا عقد لدينا مع الجانب السوري

2025-01-05 19:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أصدرت وزارة النفط، اليوم الاحد، توضيحا بشأن ايقاف تصدير النفط الخام العراقي إلى سوريا. وذكرت الوزارة، في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “بعض وسائل الإعلام، تداولت معلومات حول إيقاف تصدير النفط الخام العراقي إلى سوريا”. وبهذا الصدد، أكدت شركة تسويق النفط “سومو”، “بعدم وجود أي عقود مع الجانب السوري لتزويدهم بالنفط الخام، …

