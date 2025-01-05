نتائج مباريات الجولة العاشرة من ممتاز الكرة

2025-01-05 19:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واعجرت، اليوم الأحد، (10) مباريات لحساب الجولة العاشرة من دوري الكرة الممتاز للموسم الحالي (2024-2025).وأسفرت المباريات عن فوز فريق الغراف مع نظيره غاز الشمال بهدفين لهدف واحد ، وميسان على الصناعة بذات النتيجة ،فيما تعادل فريق الاتصالات مع البحري بهدف لكل منهما.وتغلب فريق الفهد على نظيره نفط الوسط بهدف نظيف ، بينما انتهت مباراة فريق الحسين مع الرمادي بفوز الثاني بهدف دون رد، وحقق فريق مصافي الجنوب الفوز على الصناعات الكهربائية بهدف دون رد.وحقق فريق الموصل الفوز على عفك بهدف نظيف، فيما تغلب الناصرية على الكاظمية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفاز فريق البيشمركة على المصافي بهدفين لهدف واحد، وتغلب فريق الجولان على أمانة بغداد بهدف دون رد.



