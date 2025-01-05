2025-01-05 19:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، يوم الأحد، عن وصول قائد فيلقالقدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، إلى العاصمة بغداد في زيارة"سرية" التقى خلالها بعدد من قيادات الفصائل المسلحة العراقية، وذلكقبيل زيارة سيقوم بها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى إيران الأسبوعالجاري.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قاآني وصل إلىبغداد اليوم في زيارة غير معلنة واجتمع بشكل منفرد مع بعض قيادات الفصائل التابعةللحشد الشعبي، ومن المقرر أن يعقد لقاءً موسعاً خلال الساعات المقبلة مع القائدالعام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وقوى الإطار التنسيقي ورئيسهيئة الحشد".

وبين أن "قاآني سيناقش خلال اجتماعاتها مع المسؤولينالعراقيين جملة ملفات من بينها إعادة هيكلة وتقنين سلاح الفصائل المسلحة وفكارتباط بعضها، وقد يصار لاعتماد سبل وآليات تحويل بعض تلك الفصائل إلى قوى أو جبهةسياسية".

وأشار إلى أنه "سيتم بحث تفاصيل ما يجري في سوريا وضبطأمن المنطقة لمنع عودة تنظيم داعش، وأيضاً توحيد الرؤى والمواقف في دعم التعاون معتوجهات الحكومة في هذا الملف".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلسالوزراء محمد شياع السوداني، أن الأخير يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى إيران، يوم الأربعاءالمقبل من الأسبوع الجاري.

وأوضح المكتب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن"الزيارة ستتضمن بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، وذلك فيضوء ما تحقق خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى بغداد في شهر أيلول/سبتمبر من العام الماضي، فضلاً عن التطورات التي تشهدها المنطقة".

وكان مصدر مطلع قد كشف، نهاية العام 2024، أن رئيسالحكومة محمد شياع السوداني سيبدأ نهاية الأسبوع الجاري بزيارة إلى إيران، تتناولالتطورات في المنطقة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز إن السوداني سيبحث معالقادة الإيرانيين عدة ملفات، وفي مقدمتها التطورات الأخيرة في سوريا.

وكان السوداني قد أجرى زيارات عديدة إلى دول المنطقة بعدسقوط نظام بشار الأسد، منها الأردن والسعودية، حيث ناقش مع قادة هذه الدول قضاياأمنية. كما شارك العراق في مؤتمر العقبة الذي عقد في الأردن، بمشاركة دول عدةبينها الولايات المتحدة.