لها "قبر" باسمها.. فتاة إيزيدية تعود للحياة بعد "موت" 10 سنوات (صور)

2025-01-05 19:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ لم تتوقع عائلة فتاة إيزيدية من قرية كوجو جنوب قضاء سنجار فيمحافظة نينوى شمالي العراق، أن ابنتهم ما زالت على قيد الحياة بعد اجتاح تنظيم داعشلقريتهم عام 2014 وفقدانها منذ ذلك التاريخ، حتى أنهم عمدوا إلى حفر "قبر رمزي"لها في مقبرة كوجو.

لكن وبعد مرور أكثر من عشر سنوات، عادت اليوم "سلفانا خدر" إلىحضن عائلتها في محافظة دهوك بإقليم كوردستان.

وفي مشهد يمزج بين الفرح والأسى، عبرت خدر عن مشاعرها قائلة: "كنتفي انتظار هذا اليوم منذ سنوات طويلة والآن أنا سعيدة بلقائي مع أختي الوحيدة التيبقيت على قيد الحياة من عائلتي".

وفي تفاصيل مؤلمة، كشفت خدر لوكالة شفق نيوز عن مصير أفراد عائلتها:"والدي وأخي الأكبر قتلا على يد داعش، ولا نعرف شيئاً عن مصير والدتي وأخي الأصغر،إذ ما زالا في عداد المفقودين".

ويقول أحد أقارب الناجية يدعى، رعد أحمد، إن "سلفانا تعرضت للاختطافبعدما اجتاح داعش مناطق سنجار عام 2014، وبعد بحث طويل عن مصيرها دون التوصل إلى نتيجة،اعتقدوا أنها لقيت مصرعها، لذلك قاموا بحفر قبر رمزي لها في مقبرة كوجو".

ويضيف أحمد لوكالة شفق نيوز "لكن بعد كل هذه السنوات عادت سلفاناسالمة إلى عائلتها، ونشعر بفرحة لا توصف لهذه اللحظة غير المتوقعة".

تجدر الإشارة إلى أن قرية كوجو التي تنتمي إليها سليفانا تعد من أكثر المناطقالإيزيدية تضرراً من اجتياح تنظيم داعش عام 2014، حيث شهدت القرية وقوع مجازر وجرائموحشية ما أدى إلى نزوح وتشتت سكانها وفقدان المئات من أبنائها.

وتمثل عودة سليفانا خدر بارقة أمل جديدة للناجين الإيزيديين الذين لا يزالونيبحثون عن أحبائهم، وهي تذكير مستمر بالمآسي التي خلفتها سنوات الصراع والإرهاب فيالعراق.