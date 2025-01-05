2025-01-05 19:54:04 - المصدر: ايشان

تشهد الصين ارتفاعًا في حالات الإصابة بالفيروس الرئوي البشري human metapneumovirus (HMPV) ، مما أدى إلى اكتظاظ المستشفيات، واتخاذ تدابير طارئة، ومخاوف عامة بشأن تفشي المرض. وقد شهد الفيروس (HMPV)، ارتفاعا حادا في حالات الإصابة في المقاطعات الشمالية الصينية هذا الشتاء، وخاصة بين الأطفال. ويأتي تفشي المرض بعد 5 سنوات من ظهور فيروس كورونا الجديد […]

ظهرت المقالة ليس له أي لقاح.. مستشفيات الصين تكتظ بالمصابين بالفايروس الرئوي البشري أولاً على ايشان.



