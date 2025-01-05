2025-01-05 19:54:04 - المصدر: ايشان

هدد وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، النظام الإيراني، بأنه في الـ 20 من الشهر الحالي سيكون لأمريكا، رئيس يعترف بما وصفه بـ “شر النظام الإيراني”، في إشارة إلى دونالد ترامب المنتخب لرئاسة الولايات المتحدة. وكتب بومبيو تغريدة، تابعتها “إيشان”: “لقد كان الشعب الإيراني دائمًا هو الضحية الأولى لنظام آيات الله”. ‏وأضاف: “ينبغي للشعب الإيراني […]

ظهرت المقالة بومبيو يهدد طهران: سيكون لدينا رئيس يعترف بـ “شر” النظام الإيراني أولاً على ايشان.



