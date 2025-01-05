2025-01-05 19:54:04 - المصدر: ايشان

وجّه رئيس جامعة سامراء، بمنع التبرج داخل الحرم الجامعي، قائلاً إن “هذا القرار يأتي لقدسية الحرم الجامعي ومدينة سامراء، ومكانة الإمامين العسكريين (ع)”. وأظهرت وثيقة صادرة عن الجامعة، واطّلعت عليها “إيشان”، أنه “بناءً على توجيهات رئيس الجامعة، تنسب منع التبرج داخل الحرم الجامعي، وذلك لقدسية الحرم الجامعي، ومدينة سامرا، ومكانة الإمامين العسكريين (ع) في نفوس […]

ظهرت المقالة رئيس جامعة سامراء يوجه بمنع التبرج داخل الحرم الجامعي أولاً على ايشان.



