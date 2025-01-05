ليفربول ومانشستر يونايتد في "ملحمة" كروية.. التشكيلة والقنوات الناقلة

2025-01-05 20:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الأحد (5 كانون الثاني 2025)، صوب ملعب "أنفيلد" الذي سيكون مسرحا للمواجهة المرتقبة بين ليفربول ومانشستر يونايتد، في قمة الجولة 20 للدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الإنجليزي مايكل أوليفير (39 عاما) صافرة بداية هذه "الملحمة الكروية" في تمام الساعة (18:30) بتوقيت غرينيتش.

وسيبدأ الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، بالتشكيلة الأساسية التالية لخوض هذه المباراة الهامة ضد "الشياطين الحمر":





1- أليسون





4- فيرجيل فان ديك





5- إبراهيما كوناتي





7- لويس دياز





10- أليكسيس ماك اليستير





11- محمد صلاح





17- كورتيس جونز





18- جاكبو





26- أندرو روبرتسون





38- ريان جرافينبيرخ





66- ترينت ألكسندر-آرنولد.

بينما وضع البرتغالي روبن أموريم (39 عاما) المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد، التشكيلة الأساسية التالية لفريق "الشياطين الحمر" لمواجهة مضيفه ليفربول:





24- أندريه أونانا





3- نصير مزراوي





4- ماتياس دي ليخت





5- هاري ماغواير





6- ليساندرو مارتينيز





8- برونو فرنانديز





9- راسموس هويلاند





16- أماد ديالو





20- ديوغو دالوت





25- مانويل أوغارتي





37- كوبي ماينو.

ويتربع فريق ليفربول على عرش صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 45 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة أمام جاره إيفرتون.





بينما يحتل فريق مانشستر يونايتد المرتبة الرابعة عشرة في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة فقط.





وفي ما يلي القنوات الناقلة لمباراة اليوم بين ليفربول ومانشستر يونايتد:





beIN Sports HD 1





Sky Sports Main Event UK





beIN Sports HD 1 English





Sky Sports Premier League UK.