رئيس الجمهورية: التحديات الأمنية تدعونا لرص الصف ووحدة الكلمة وتجاوز الخلافات السياسية

2025-01-05 20:30:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، أن التحديات الأمنية تدعونا لرص الصف ووحدة الكلمة وتجاوز الخلافات السياسية، مبينا ان القوات الأمنية تمكنت من هزيمة قوى الظلام والإرهاب.وقال رئيس الجمهورية في كلمة بمناسبة الذكرى السنوية (104) لتأسيس الجيش العراقي تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "نستذكر بفخر واعتزاز كبيرين بطولات الجيش العراقي وهو يقارع قوى الإرهاب التي أرادت بالعراق سوءاً"، مضيفا ان "بناء جيش وطني قادر على مواجهة التحديات وإعادة تسليحه بأحدث الأسلحة والمعدات يجب أن يكون أولوية قصوى".وأضاف رشيد، أن "رسالتنا في بناء جيشنا الوطني هي حماية الشعب وحماية حريته ودستوره والدفاع عن حدود الوطن لا تهديد أمن الجوار واستقرار المنطقة",وتابع "لقد خاب تخطيط وآمال كل من فكر ويفكر بعودة النظام الديكتاتوري الذي لا زالت آثار مآسيه شاهدة على ظلمه وطغيانه وبطشه وعدوانيته".وأشار رئيس الجمهورية الى أن " الجيش العراقي بصنوفه المختلفة وبمشاركة جهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي والبيشمركة وبقية القوى الأمنية تمكن من هزيمة قوى الظلام والإرهاب، فسقطت مشاريع هذا المخطط الإرهابي على أسوار الوطن".