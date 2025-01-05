2025-01-05 20:30:01 - المصدر: واع

بغداد- واعهنأ زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأحد، بذكرى الرابعة بعد المئة لتأسيس الجيش العراقي.وقال المالكي في تدوينة له على منصة "إكس" تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "في ذكرى الـ104، لتأسيس ⁧‫الجيش العراقي‬⁩ الباسل، نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لأبطال ⁧‫العراق‬⁩ الغيارى، صمام أمان الوطن، في الذود عنه وحماية إنجازاته".وأضاف، إن "شعبنا سيظل مديناً لكم ولمواقفكم الشجاعة في الدفاع عن حياض البلد الغالي، ويقدر عاليا كل تضحيات شهداء الوطن الأبرار ويضعها في أنصع صفحات تاريخه العريق".واختتم بالقول: "كل عام وجيشنا درع الوطن الحصين والحارس الأمين للمكتسبات، والشريك الرئيس في كلّ الإنجازات والنجاحات".