2025-01-05 20:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

هنأ رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، اليوم الاحد (5 كانون الثاني 2025)، الشعب العراقي بمناسبة الذكرى الرابعة بعد المائة لتأسيس الجيش ، مبيناً أن تضحيات الجيش ستبقى علامة مضيئة في مسيرة الوطن.

وقال السامرائي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "إننا نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أبناء شعبنا العزيز وجيشنا العراقي الباسل بمناسبة الذكرى الرابعة بعد المائة لتأسيس هذا الجيش العظيم، الذي يمثل سور الوطن المنيع وصمام أمانه".

وأضاف "في هذه المناسبة الوطنية الخالدة، نستذكر بكل فخر وإجلال بطولات جيشنا وتضحيات شهدائه الأبرار الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن سيادة العراق وهويته الوطنية، وحمايةً لقضايا الأمة العادلة، حيث ستبقى تضحياته علامة مضيئة في مسيرة الوطن، ومصدرًا للفخر والإلهام للأجيال القادمة، سائلين الله تعالى أن يحفظ جيشنا الباسل، وأن يديم على عراقنا الحبيب نعمة الأمن والاستقرار".













