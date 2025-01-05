وزير التربية: الأبنية المدرسية في صدارة أولويات الحكومة

2025-01-05 20:45:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري، اليوم الأحد، أن ملف الأبنية المدرسية في صدارة أولويات الحكومة.وذكر الجبوري في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "ملف الأبنية المدرسية في صدارة أولويات الحكومة، مع التركيز على توزيعها في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية".وأضاف، أن "مشروع الأبنية المدرسية النموذجية صمم بمعايير ومواصفات دولية وذات نمط أكاديمي وسيتم اعتمادها في مشاريعنا المستقبلية".وتابع الجبوري، أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعدت ونفذت، وكان لها دور كبير وعلى رأسها الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي".