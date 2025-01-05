وزير التعليم يعلن استقطاب أكثر من 3 آلاف طالب دولي ضمن برنامج أدرس في العراق

2025-01-05 20:45:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الأحد، أن مؤسسات الوزارة نجحت في إطلاق برنامج أدرس في العراق وتمكنت من استقطاب أكثر من ثلاثة آلاف طالب دولي بمختلف التخصصات الأكاديمية.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي استقبل سفيرة مملكة هولندا جانيت البيردا وناقشا مجالات التعاون العلمي والأكاديمي بين جامعات البلدين".وأوضح وزير التعليم – حسب البيان- خلال اللقاء سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية في اعتماد تدويل السياقات الأكاديمية وتحقيق التفاعل مع المؤسسات العالمية ذات التأثير وصياغة فرص توأمة المشاريع العلمية، مشيرا إلى أن "الوزارة ومؤسساتها نجحت في إطلاق برنامج ادرس في العراق وتمكنت من استقطاب أكثر من ثلاثة آلاف طالب دولي بمختلف التخصصات الأكاديمية".من جهتها أعربت سفيرة مملكة هولندا جانيت البيردا عن "اهتمام مؤسسات بلدها بالتنسيق مع الجامعات العراقية وتعزيز قنوات التعاون ومذكرات التفاهم وتوفير بيئة مناسبة للبحث العلمي المشترك فيما وجهت دعوة رسمية الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي لزيارة المملكة ومؤسساتها الجامعية وتأطير العلاقات الأكاديمية بين البلدين".