اربيل ترفض الاحتفال بذكرى 6 كانون الثاني .. الحزب الديمقراطي الكردستاني : "لدينا ذكريات سيئة مع الجيش العراقي"

2025-01-05 20:50:12 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - إقليم كردستان

كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الأحد (5 كانون الثاني 2025)، عن أسباب عدم الاحتفال بعيد الجيش في محافظات إقليم كردستان وعدم تعطيل الدوام الرسمي في هذا اليوم.

وأوضح عضو الحزب، وفا محمد كريم، أن "الشعب الكردي يحتفظ بذكريات أليمة مع الجيش العراقي، الذي استُخدم من قبل الأنظمة السابقة كأداة للقمع والترهيب ضد الأكراد". وأضاف أن "هناك وزارات وكثيرًا من المواطنين كانوا يرفضون المشاركة في الاحتفال بعيد الجيش أو تعطيل الدوام الرسمي، ولهذا تم اتخاذ قرار بإلغاء العطلة الرسمية في الإقليم، وهو أمر يدخل ضمن صلاحيات الإقليم القانونية".

وأشار كريم إلى أن تمثيل الأكراد في الجيش العراقي حاليًا لا يتجاوز نسبة 2%، رغم أن الاتفاقات السابقة، وفق قانون الموازنة، نصت على أن تكون نسبة تمثيلهم 14% من القادة والضباط في الجيش. وأكد أن "عدم الالتزام بهذه النسبة هو من أبرز الإشكاليات التي لم تُحل حتى الآن".

يُذكر أن الجيش العراقي يحتفل بعيده في السادس من كانون الثاني من كل عام، وهو تاريخ تأسيس أول وحدة عسكرية عراقية تحت اسم "فوج الإمام موسى الكاظم" في عام 1921. وشهد الجيش العراقي منذ ذلك الحين تطورًا كبيرًا وشارك في العديد من الحروب والنزاعات، منها حرب 1948 ضد قيام "دولة إسرائيل" في فلسطين، وحرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973.