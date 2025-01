2025-01-05 21:00:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، تسجيل نحو 9 ملايين شخص في البطاقة الوطنية خلال 2024، فيما أشارت الى ان خدمة “بطاقتك في بيتك” ستفعل قريبا وتشمل جميع العراقيين. وقال مدير عام دائرة البطاقة الوطنية الموحدة اللواء الحقوقي أحمد المعموري للوكالة الرسمية وتابعته “عراق اوبزيرفر”، إن “عام 2024 شهد الكثير من الإنجازات بشأن …

The post “خدمة” قريبة من الانطلاق.. العراق يسجل نحو 9 ملايين شخص في البطاقة الوطنية خلال 2024 first appeared on Observer Iraq.