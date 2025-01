رئيس الجمهورية: الجيش العراقي يواجه التحديات بإصرار وحزم

2025-01-05 21:00:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، أن الجيش العراقي سجل بطولات كبيرة في محاربة قوى الإرهاب التي أرادت بالعراق سوءاً. وقال رشيد، في كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية (104) لتأسيس الجيش العراقي وتابعتها “عراق اوبزيرفر”، إن “الجيش العراقي، بالتعاون مع جهاز مكافحة الإرهاب، الشرطة الاتحادية، الحشد الشعبي، البيشمركة وبقية …

