جامعة سامراء تمنع “التبرج” داخل الحرم الجامعي (وثيقة)

سامراء/ عراق اوبزيرفر وجهت جامعة سامراء، اليوم الاحد، بمنع التبرج؛ لقدسية الحرم الجامعي ومكانة الامامين العسكريين. وذكرت عمادة كلية جامعة سامراء في وثيقة حصلت عليها “عراق اوبزيرفر”، انه “بناء على توجيهات رئيس الجامعة تنسب منع التبرج داخل الحرم الجامعي وذلك لقدسية الدامعة ومدينة سامراء ومكانة الامامين العسكريين (ع ) في نفوس اهل المدينة والمسلمين كافة”. …

