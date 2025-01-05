حملة في كركوك لمكافحة أمراض الحقول وعلاج آفة "الفاروا" لحماية النحل

2025-01-05 21:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت دائرة زراعة كركوك، اليوم الأحد، عن إطلاقها حملة لمكافحة الأمراض التي تصيب الحقول، كما تم إجراء تجربة استخدام مستخلصات نباتية لمكافحة آفة الفاروا على النحل.

وقال مدير الدائرة زهير علي حسين لوكالة شفق نيوز، إن "دائرة زراعة كركوك أطلقت حملات مكافحة الآفات والأمراض التي تصيب المحاصيل الزراعية في الحقول المزروعة حيث قام كادر قسم وقاية المزروعات في بمجموعة من النشاطات الخاصة بمكافحة الآفات والأمراض التي تصيب المحاصيل الزراعية في الحقول المزروعة من قبل الفلاحين بمختلف أنواعها للحد من الخسائر والأضرار التي تسببها الآفات الزراعية وبالتالي دعم الإنتاج الوطني".

وأضاف أن "من هذه المحاصيل الاستراتيجية تم تنفيذ حملات مكافحة لعدد من الآفات التي تصيب محصول الحنطة ومحصول الذرة الصفراء منها مكافحة الادغال العريضة والرفيعة الأوراق وآفة السونة وحشرة المن وامراض الصدأ على محصول الحنطة وكذلك حفار ساق الذرة الصفراء وحفار أوراق الطماطم وحملة مكافحة القوارض في الحقول والبساتين".

وتابع: "كما تم إجراء تجارب لتقييم بعض المبيدات الجديدة في عدد من الأراضي الزراعية المختلفة منها تنفيذ تجربة التسميد الحيوي المجهزة من دائرة وقاية المزروعات والخاص بمحصول الحنطة في شعبة زراعة الحويجة وبإشراف مباشر من قبل كادر مختبر الاسمدة الاحيائية قسم الزراعة العضوية وبمتابعة مسؤول الوقاية في الشعبة".

وأكد حسين، أنه "تم استخدام اسمدة احيائية بكتيرية التي تعمل على تجهيز النيتروجين والفسفور الخاملين بالتربة للنبات باستخدام بكتريا باسيلس وسيدوموناس وسماد الطحالب البحرية ولاول مرة للقضاء على الأمراض التي تصيب المزروعات".

وبين أن "ما تم إجراء تجربة استخدام مستخلصات نباتية لمكافحة آفة الفاروا على النحل في وحدة شوان حيث أن هذه الآفة تسبب خسائر في تربية النحل وتصيبها بالأمراض".