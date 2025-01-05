مصرع 4 أشخاص وإصابة خامس بحادثي سير منفصلين في حلبجة والأنبار

2025-01-05 21:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ لقي 4 أشخاص مصرعهم وإصابة خامس آخر بجروح، يوم الأحد، في حادثيسير منفصلين في حلبجة والأنبار.

ففي طريق سيروان - حلبجة وقع حادث سير مروّع قرب منطقة "بازگەي زەمەقی"أودى بحياة ثلاثة أشخاص، فيما أصيب شخص آخر بجروح بعد تصادم سيارة أجرة بمركبة زراعية(تراكتور).

وأوضح مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، أن "الإصابات التي لحقت بالمصابخطيرة جدًا، فيما تم نقل جثامين الضحايا إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية".

وفي محافظة الأنبار، لقي شاب مصرعه نتيجة اصطدام مركبته بشاحنة كانت متوقفةبسبب عطل فني على جانب الطريق الدولي السريع قرب مدينة الصقلاوية في محافظة الأنبار.

وقالت مصادر أمنية لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الإسعاف والشرطة هرعتإلى مكان الحادث فور تلقي البلاغ، حيث تم نقل الشاب إلى المستشفى القريب في محاولةلإنقاذه، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بإصاباته البليغة".

وأشارت المصادر، إلى أن "قلة الإنارة في المنطقة قد تكون من العواملالتي ساهمت في وقوع الحادث".