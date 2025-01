2025-01-05 21:00:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

وكالات: ◾ هواوي تطور خليفة Mate XT بمعالج Kirin 9020 ◾ سامسونج تمتلك النموذج الأوّلي لكن تؤجل الإطلاق التجاري ◾ المنافسة الصينية تؤثر على استراتيجية سامسونج في سوق الهواتف القابلة للطي كشف المسرّب الصيني FixedFocusDigital عن تطوير هواوي لهاتف Mate XTs الجديد، ثاني هواتفها ثلاثية الطي، في وقت تواصل فيه سامسونج تأجيل...

The post هواوي تطور الجيل الثاني من هواتفها ثلاثية الطي وسامسونج تكتفي بالمراقبة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.