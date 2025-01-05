فولهام يخطف التعادل من إبسويتش تاون في الدوري الانكليزي

2025-01-05 21:05:03 - المصدر: واع

متابعة - واعأهدر فريق إبسويتش تاون نقطتين ثمينتين كانتا في متناوله، بعدما فرط في تقدمه على مضيفه فولهام، ليسقط أمامه في فخ التعادل الإيجابي 2 / 2، اليوم الأحد، في المرحلة الـ20 لبطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.وتقدم الأيرلندي صامويل سموديكس لمصلحة إيبسويتش تاون في الدقيقة 38، لكن المكسيكي راؤول خيمينيز منح التعادل لفولهام في الدقيقة 69 من ركلة جزاء.ولم يهنأ فولهام تاون بتعادله كثيرا، بعدما أعاد ليام ديلاب التقدم مجددا لصالح إيبسويتش تاون بتسجيله الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 71 من ركلة جزاء.وتواصلت الإثارة في المباراة، بعدما أحرز خيمينيز هدف التعادل مرة أخرى لفولهام في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة من ركلة جزاء.وبهذه النتيجة بقي إيبسويتش في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع) برصيد 16 نقطة، بفارق الأهداف خلف وولفرهامبتون، صاحب المركز السابع عشر (أولى مراكز النجاة)، الذي يستضيف نوتنجهام فورست، غدا الاثنين، في ختام مباريات تلك المرحلة.في المقابل، ارتفع رصيد فولهام، الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الثامنة على التوالي في البطولة، إلى 30 نقطة، لكنه بقي في المركز التاسع.