اعتقال متهم يستغل السوريات للعمل لديه قسريا في واسط

2025-01-05 21:10:06 - المصدر: جريدة المدى

واسط/ المدى أعلنت قيادة شرطة واسط، اليوم الأحد، القبض على متهم هارب يقوم باستغلال النساء من "الجنسية السورية" للعمل القسري بالمحافظة. وذكر بيان للقيادة تلقته (المدى)، أن "مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في واسط، بالتعاون مع قيادة شرطة المحافظة، تمكنت من إلقاء القبض على متهم هارب مطلوب للقضاء وفقاً لأحكام المادتين القانونيتين (41 / إقامة و […]

