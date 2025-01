الجيش الإسرائيلي سينسحب من قرية الناقورة ويسلمها للبنان

2025-01-05 21:10:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أفاد موقع واللا الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي سينسحب خلال الأيام المقبلة بشكل كامل من قرية الناقورة في لبنان، ويسلم المسؤولية للجيش اللبناني بإشراف أميركي. وأشار موقع واللا أيضا أن الأميركيين سيتولون السيطرة على معبر رأس الناقورة الذي يعتبر نقطة استراتيجية، مع الالتزام بالانتشار الكامل للجيش اللبناني والسيطرة عليه، و"طرد حزب الله" […]

