جهاز مكافحة الإرهاب يفجر عجلة مفخخة في قضاء راوة بمحافظة الأنبار

2025-01-05 21:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الأحد، تفجير عجلة مفخخة في قضاء راوة في محافظة الأنبار، من قبل سرية الهندسة.

وقال الجهاز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بعملية نوعية لأبطال جهاز مكافحة الإرهاب وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة عن وجود عجلة مفخخة في قضاء راوة في محافظة الأنبار وبعد تأكيد المعلومات من خلال الاستطلاع الجوي تم تنفيذ واجب دهم وتفتيش".

وأضاف، " تم ضبط عجلة نوع تويوتا (بيك اب) مفخخة بواسطة أربع جلكانات من المواد المتفجرة محلية الصنع تم تفجيرها من قبل سرية الهندسة لأبطال جهازنا".

وتابع أن "العمليات النوعية والاختصاصية مستمرة وفي مختلف المحافظات لحماية شعبنا الكريم".





