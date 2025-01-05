مصدر في الحشد الشعبي: لا صحة لتشكيل قوة جديدة تضم 5 آلاف مقاتل

2025-01-05 21:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نفى مصدر مطلع في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأحد (5 كانون الثاني 2025)، صحة الأنباء المتداولة بشأن تشكيل قوة جديدة أو لواء يضم 5000 مقاتل في العراق.

وأوضح المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "الحشد الشعبي مؤسسة أمنية رسمية تتبع القائد العام للقوات المسلحة، وتلتزم بجميع التعليمات الأمنية الصادرة، سواء فيما يتعلق بملف تشكيل الوحدات الجديدة أو نقلها من منطقة إلى أخرى، بما يشمل تطبيق استراتيجيات الانفتاح وتنفيذ العمليات العسكرية الكبرى".

وأضاف المصدر أن "الحشد الشعبي كأي مؤسسة أمنية، يتعرض لعمليات تشويه ممنهجة منذ سنوات، حيث يصل معدل الشائعات التي تطلق على قياداته وأفواجه وهويته إلى ما بين 50 و70 شائعة شهرياً، خاصة من خلال منصات التواصل الاجتماعي التي يبدو أنها ممولة من جهات تسعى لتشويه سمعته، في محاولة لإفشال دوره الكبير في المشهد الأمني العراقي".

وأشار إلى أنه "لا صحة لما يتم تداوله بشأن تشكيل قوة جديدة أو نقل ألوية الحشد بشكل واسع من مناطق شمال بغداد باتجاه المناطق الغربية أو الجنوبية"، موضحاً أن "أي عملية نقل تتم وفق ضوابط محددة وبموافقة القائد العام للقوات المسلحة".

وبيّن المصدر أن "عمليات نقل أي وحدة من الحشد الشعبي تخضع لمعايير تتعلق بالجدوى الأمنية والضرورة، كما أن نقل أي قوة يُعدّ إجراءً طبيعياً في المؤسسات الرسمية ويتم وفق خطط مسبقة بالتنسيق مع جميع التشكيلات الأمنية الأخرى".

وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن "الحشد الشعبي لم يصدر أي أوامر بتشكيل وحدات جديدة، سواء ألوية أو أفواج، وأنه يعمل وفق السياقات الإدارية الثابتة منذ سنوات، مع التركيز على عمليات التدريب والتطوير، بهدف الارتقاء بقدرات وخبرات مقاتليه القتالية".