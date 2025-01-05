مكافحة الارهاب يفجر عجلة مفخخة في قضاء راوة بالانبار

2025-01-05 21:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الاحد (5 كانون الثاني 2025)، عن تفجير عجلة مفخخة في قضاء راوة بمحافظة الانبار.

وقال الجهاز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بعملية نوعية ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة عن وجود عجلة مفخخة في قضاء راوة بمحافظة الانبار وبعد تأكيد المعلومات من خلال الاستطلاع الجوي، تم تنفيذ واجب دهم وتفتيش وتم ضبط عجلة نوع تويوتا (بيك اب) مفخخة بواسطة اربع جلكانات من المواد المتفجرة محلية الصنع تم تفجيرها من قبل سرية الهندسة في الجهاز".

وأضاف أن "العمليات النوعية والاختصاصية لقوات الجهاز مستمرة وفي مختلف المحافظات لحماية العراقيين".