الدوري الإنكليزي.. التعادل الإيجابي يحسم موقعة ليفربول ومانشستر يونايتد

2025-01-05 22:20:03 - المصدر: واع

متابعة- واعحسم التعادل الإيجابي قمة مباريات اليوم بين ليفربول ومانشستر يونايتد بهدفين لكل منهما لحساب الجولة الـ(20) من الدوري الإنكليزي الممتاز للموسم الحالي (2024-2025).تقدم مانشستر يونايتد أولاً عن طريق لاعبه ليساندرو مارتينيز في الدقيقة الـ(51) من المباراة، وعادل ليفربول النتيجة بواسطة اللاعب كودي خاكبو في الدقيقة (58).وأضاف اللاعب محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول من ضربة جزاء في الدقيقة (69)، وأدرك مانشستر يونايتد التعادل بواسطة اللاعب أماد ديالو في الدقيقة (80).وبهذه النتيجة، حافظ ليفربول على صدارة ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة، فيما جاء مانشستر يونايتد في المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة.