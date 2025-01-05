جهاز مكافحة الإرهاب يفجر عجلة مفخخة غربي العراق

2025-01-05 22:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، مساء اليوم الأحد،عن تفجير عجلة مفخخة في محافظة الأنبار غربي العراق.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعمليةنوعية لأبطال جهاز مكافحة الإرهاب وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة عن وجود عجلةمفخخة في قضاء راوة في محافظة الانبار، وبعد تأكيد المعلومات من خلال الاستطلاعالجوي تم تنفيذ واجب دهم وتفتيش وضبط عجلة نوع (تويوتا بيك آب) مفخخة بواسطة أربعةجلكانات من المواد المتفجرة محلية الصنع".

وأضاف أنه تم تفجير العجلة من قبل سرية الهندسة في جهازمكافحة الإرهاب.