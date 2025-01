باريس سان جيرمان بطلا لكأس السوبر الفرنسي بفوزه على موناكو

2025-01-05 22:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم/ متابعة عراق اوبزيرفر حقق فريق باريس سان جيرمان فوزا قاتلا على نظيره موناكو بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، على استاد “974”، في العاصمة القطرية الدوحة، ليتوج الفريق الباريسي ببطولة كأس السوبر الفرنسي. بي إس جي ضد موناكو استمر التعادل السلبي قائما بين الفريقين، حتى سجل عثمان ديمبيلي هدفا قاتلا لنادي …

