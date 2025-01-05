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كلاسيكو إنكلترا ينتهي بتعادل مثير بين ليفربول ومانشستر يونايتد

كلاسيكو إنكلترا ينتهي بتعادل مثير بين ليفربول ومانشستر يونايتد
كلاسيكو إنكلترا ينتهي بتعادل مثير بين ليفربول ومانشستر يونايتد
2025-01-05 22:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

لندن/ عراق اوبزيرفر حسم التعادل الإيجابي قمة مباريات اليوم بين ليفربول ومانشستر يونايتد بهدفين لكل منهما لحساب الجولة الـ(20) من الدوري الإنكليزي الممتاز للموسم الحالي (2024-2025). تقدم مانشستر يونايتد أولاً عن طريق لاعبه ليساندرو مارتينيز في الدقيقة الـ(51) من المباراة، وعادل ليفربول النتيجة بواسطة اللاعب كودي خاكبو في الدقيقة (58). وأضاف اللاعب محمد صلاح الهدف …

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كلاسيكو إنكلترا ينتهي بتعادل مثير بين ليفربول ومانشستر يونايتد

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