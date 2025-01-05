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وقف إطلاق النار في غزة.. حماس توافق على صفقة لتبادل الأسرى

وقف إطلاق النار في غزة.. حماس توافق على صفقة لتبادل الأسرى
وقف إطلاق النار في غزة.. حماس توافق على صفقة لتبادل الأسرى
2025-01-05 22:36:04 - المصدر: ايشان

أفاد مسؤول في حماس، اليوم الأحد، بموافقة الحركة على قائمة من 34 أسيراً قدمها الكيان الصهيوني ضمن اتفاق وقف إطلاق النار. ونقلت رويترز، عن المسؤول قوله: “وافقنا على قائمة من 34 رهينة قدمتها إسرائيل للمبادلة بسجناء في اتفاق لوقف إطلاق النار”. وأضاف، أن “أي اتفاق سيعتمد على الموافقة على الانسحاب ووقف إطلاق النار في غزة”، […]

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وقف إطلاق النار في غزة.. حماس توافق على صفقة لتبادل الأسرى

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