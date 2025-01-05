2025-01-05 22:36:04 - المصدر: ايشان

أفاد مسؤول في حماس، اليوم الأحد، بموافقة الحركة على قائمة من 34 أسيراً قدمها الكيان الصهيوني ضمن اتفاق وقف إطلاق النار. ونقلت رويترز، عن المسؤول قوله: “وافقنا على قائمة من 34 رهينة قدمتها إسرائيل للمبادلة بسجناء في اتفاق لوقف إطلاق النار”. وأضاف، أن “أي اتفاق سيعتمد على الموافقة على الانسحاب ووقف إطلاق النار في غزة”، […]

ظهرت المقالة وقف إطلاق النار في غزة.. حماس توافق على صفقة لتبادل الأسرى أولاً على ايشان.



