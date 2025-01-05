2025-01-05 22:36:04 - المصدر: ايشان

كشف مدير المكتب الإعلامي السابق في الرئاسة السورية، كامل صقر، سيناريو سقوط نظام بشار الأسد، فيما أشار إلى محاولات العراق بجمع الرئيس السابق مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان. وقال صقر في تصريحات لقناة “العربية” وتابعتها منصة “إيشان”، إن “الأسد حاول الاتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مدار ثلاثة أيام سبقت 8 ديسمبر (كانون الأول) […]

ظهرت المقالة مسؤول سوري سابق: بغداد أبلغت دمشق قبل سقوط النظام رفض أنقرة للحوار مع الأسد أولاً على ايشان.



