سائحون "أجانب" يشكون سوء الخدمات في مدينة أور الأثرية جنوبي العراق (صور)

2025-01-05 22:40:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أبدى سائحون من الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأحد، عن امتعاضهممن الخدمات المقدمة في مدينة أور الأثرية جنوب غربي مدينة الناصرية مركز محافظة ذيقار جنوبي العراق.

ونقل السائحون في رسالة إلى وكالة شفق نيوز، بأن "الخدمات في مدينةأور الأثرية معدومة بشكل كلي"، لافتين إلى أنهم "واجهوا صعوبات كبيرة فيقضاء حاجاتهم داخل المدينة الأثرية".

وأكد السائحون في رسالتهم، أنهم "دفعوا 20 دولاراً لكل فرد ضمن گروبسياحي مكون من عشرات الأشخاص دخل المدينة الأثرية، لكنهم لم يحصلوا على المتعة الكافيةبسبب انعدام الخدمات فيها وخاصة دورات المياه".

وحاولت "شفق نيوز" التواصل مع حكومة ذي قار المحلية ومجلس المحافظةومديرية الآثار لكن لم تحصل على إجابة حتى ساعة كتابة هذا الخبر.