تفاصيل جديدة حول هجوم كلية الإسراء: المعتدي يعاني من اضطرابات نفسية

بغداد/ المدى كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاحد، عن نتائج التحقيقات الأولية بخصوص الهجوم المسلح الذي وقع في كلية الإسراء ببغداد، فيما أشارت إلى أن ما جرى يستدعي إجراء مراجعة وتعزيز بعض النقاط التي تخص الجامعات الأهلية والحكومية العراقية. وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي في تصريح متلفز، إن "ما جرى قبل منتصف […]

