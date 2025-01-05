وزيرة الاتصالات: تعظيم إيرادات البريد بنسبة 300%

2025-01-05 23:05:01 - المصدر: واع

بغداد- واع- حسن الفوازأعلنت وزير الاتصالات هيام الياسري، اليوم الأحد، تعظيم إيرادات البريد إلى نحو 300%، للمرة الأولى، فيما أكدت أن خدمة التوقيع الإلكتروني ستسوق وتفعل للمؤسسات الحكومية والمصارف والمواطنين.وقالت الياسري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة دعمت البريد والتوفير، ولأول مرة في تاريخ الشركة العامة للبريد والتوفير تم تعظيم الإيرادات إلى نحو 300‎%‎، وأيضا نهضت الشركة بأعباء رواتبها وصرفيتها لأول مرة بتاريخها".وأضافت، أننا "وضعنا مجموعة من المشاريع الاستراتيجية للنهوض بخدمة البريد، وبعد مئة عام من استعمال دفاتر التوفير الورقية تم تحويلها إلى بطاقات الدفع الالكتروني ايضاً، كما اتممنا مشروع التوقيع الالكتروني، ونفذناه بتشغيل تجريبي داخل الوزارة".وتابعت الياسري، أن "التشغيل التجريبي نجح داخل الوزارة، وهنالك توجه لتسويق وتفعيل خدمة التوقيع الإلكتروني لجميع الجهات الحكومية والمصارف والمواطنين الراغبين باستعمال التوقيع الالكتروني، حيث إن هذا الموضوع يمثل حجر أساس في عملية التحول الرقمي، التي تتبناها حكومة الخدمات الوطنية".