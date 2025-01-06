حالات تسمم في الأنبار تثير قلق الأهالي (صور)

2025-01-06 00:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقبلت طوارئ مستشفى الكرمة في محافظة الأنبار، يوم الأحد،خمس حالات تسمم لأطفال تتراوح أعمارهم ما بين سنتين وأربع سنوات، وسط حالة من القلقالمتزايد بين الأهالي.

وقال مصدر طبي من داخل المستشفى لوكالة شفق نيوز، إن الحالات التي وصلتتعاني من أعراض تشمل القيء الشديد، والإسهال، وارتفاع درجة الحرارة. وقد تم تقديم الإسعافاتالأولية اللازمة للأطفال، وتم إدخال حالتين إلى وحدة العناية المركزة بسبب تدهور حالتهماالصحية، فيما استقرت الحالات الأخرى بعد تلقي العلاج المناسب.

من جانبهم، أفاد ذوو الأطفال لوكالة شفق نيوز، بأن الأعراض بدأت تظهر بعدتناولهم وجبة منزلية اشتملت على مكونات تم شراؤها حديثاً من إحدى الأسواق المحلية.

فيما دعت السلطات الصحية في الكرمة الأهالي إلى توخي الحذر عند شراء الأغذيةوالتأكد من مصدرها وصلاحيتها.

يذكر أن هذه الحادثة تأتي بعد سلسلة من حوادث التسمم المماثلة التي شهدتهاالمدينة خلال الأشهر الأخيرة، مما يثير تساؤلات حول معايير السلامة الغذائية والرقابةالصحية على المنتجات الغذائية.