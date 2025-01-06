توقيف 3 سوريين حاولوا الدخول إلى النجف بدون أوراق رسمية

2025-01-06 00:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، اليوم الأحد، باعتقال مواطنين عرب حاولوا الدخول للمحافظة بطريقة غير شرعية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "إحدى السيطرات الامنية في المحافظة تمكنت من توقيف 3 مواطنين من الجنسية السورية بدون اي أوراق رسمية حاولوا الدخول إلى مدينة النجف قادمين من العاصمة بغداد".

وبين المصدر، ان "السوريين تم نقلهم لأحد المراكز الامنية لإكمال الإجراءات التحقيقية معهم ومعرفة دوافع قدومهم للمحافظة".