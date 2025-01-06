مباحثات عراقية أمريكية حول تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي

2025-01-06 00:05:02 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى العراق اليزابيث كينيدي ترودو، لاستعدادات لعقد اجتماع اللجنة العراقية-الامريكية المشتركة الخاصة بتفعيل اتفاق الاطار الاستراتيجي.وقال حسين في تدوينة له على منصة (إكس)، تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، " التقيت يوم أمس بالسيدة اليزابيث كينيدي ترودو، القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى العراق، استعرضنا التطورات في المنطقة واهمية استمرار تنسيق المواقف لا سيما التصدي لتنظيم داعش الارهابي".وأضاف، "بحثنا الاستعدادات لعقد اجتماع اللجنة العراقية-الامريكية المشتركة الخاصة بتفعيل اتفاق الاطار الاستراتيجي للصداقة والتعاون بين البلدين".