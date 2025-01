بعد اعلانهم عدم الرغبة بالتبرع.. المتقاعدون يستلمون رواتبهم باستقطاع 1‎%‎

2025-01-06 00:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر بالرغم من تقديمهم على رابط غير الراغبين بالتبرع الذي اطلقته هيئة التقاعد الوطنية، تسلم المتقاعدون، اليوم رواتبهم باستقطاع نسبة 1 بالمئة منه دعماً لفلسطين ولبنان، الامر الذي اثار ردود افعال غاضبة بين هذه الفئة. حيث تعتبر فئة المتقاعدين من المتضررين والمعدمين كون رواتبهم بسيطة وربما في بعض الاحيان لاتكاد تكفي ان تغطي …

