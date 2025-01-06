2025-01-06 00:36:04 - المصدر: ايشان

في تصريح “غريب”، قال السياسي عزت الشابندر إن أحمد الشرع، قائد الإدارة الجديدة في سوريا، كان جاره في حي المزة وسط العاصمة السورية دمشق، حيث نشأ في نفس المنطقة. وأوضح الشابندر في لقاء مع الزميل سامر جواد عبر برنامج “المقاربة” أن “أسرة أحمد الشرع كانت أسرة مثقفة ومعروفة بمواقفها المعارضة للنظام البعثي في سوريا. وأضاف […]

ظهرت المقالة عزت الشابندر: احمد الشرع جاري بالمزة.. أسرته مثقفة ولا يوجد أي “خلل” بشخصيته أولاً على ايشان.



