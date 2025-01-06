الرئيسية
سياسة
أمن
اقتصاد
رياضة
مقالات
منوعات
🔍
عربي
كردي
إنكليزي
اخبار العراق الان
بغداد
نينوى
البصرة
اربيل
الأنبار
كربلاء
صلاح الدين
كركوك
ديالى
ميسان
واسط
الديوانية
السليمانية
دهوك
ذي قار
النجف
المثنى
بابل
حلبجة
الرئيسية
›
قناة السومرية
›
موسوعة الفيديوهات
› فيديو | اهالي العوجة "مغضوب عليهم".
فيديو | اهالي العوجة "مغضوب عليهم".
نسخ الرابط
2025-01-06 01:20:02 - المصدر: قناة السومرية
موضوعات ذات صلة
فيديو | خليل: 35 سنة والمواطن ينتظر تحسين وضعه السكني والعراق يحتاج إلى ٥ مليون وحدة سكنية...
فيديو | إسرائيل تهدد بفض اتفاق وقف إطلاق النار.. وحزب الله: صبرنا قد ينفد | #التاسعة
فيديو | العاشرة | مصدر لبناني يكشف رحلة هروب 8 من عائلة الأسد
فيديو | وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي: لا يوجد شيء أعظم من فداء الأسرى
فيديو | العراق.. دعم أميركي لإعادة دمج النازحين في المناطق المحررة
فيديو | عصام حسين: لماذا اختفى قادة الفصائل من تأبين "سليماني والمهندس"؟
فيديو | عن سبب تسليم العيداني للمطلوب الكويتي.. المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية العميد مقدا...
فيديو | المشتبه به في هجوم "نيو أورليانز" استخدم نظارة "ميتا" للتحضير للهجوم