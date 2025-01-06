مانشستر يونايتد يعرض راشفورد على ميلان

2025-01-06 01:25:03 - المصدر: واع

متابعة - واعكشف الصحفي ماتيو موريتو ان مانشستر يونايتد، قد عرض نجم الفريق ماركوس راشفورد على ميلان في اطار محاولات النادي الانكليزي ايجاد حل لمستقبل اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية.ويفكر مانشستر يونايتد في اعارته الى ميلان مع خيار الشراء في نهاية الموسم، كما ابدى استعداده للمساهمة في دفع جزء من راتب اللاعب خلال فترة الاعارة.واكد موريتو انه لا توجد تطورات كبيرة او متقدمة في المفاوضات حتى الآن، ما يعني ان مستقبل راشفورد ما زال غامضًا في الوقت الحالي.