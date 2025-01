ليفربول يقع في فخ التعادل أمام مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

2025-01-06 01:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم/ متابعة عراق اوبزيرفر انتهت أحداث مباراة ليفربول ونظيره مانشستر يونايتد، بالتعادل الإيجابي، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي. وسجل ليساندرو مارتينيز الهدف الأول لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 52 من عمر المباراة، لتصبح النتيجة 1/0 لصالح الشياطين الحمر. الرد جاء سريعاً من …

