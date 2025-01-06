نشر قائمة بأسماء 34 رهينة تبدي "حماس" استعدادها للإفراج عنهم

2025-01-06 05:00:06 - المصدر: اندبندنت عربية

متظاهرون إسرائيليون خارج مكتب رئيس الوزراء في القدس، خلال تظاهرة تطالب بإطلاق سراح الرهائن (أ ب)

أعلن مسؤول في "حماس" الأحد أن الحركة مستعدة لإطلاق سراح 34 رهينة في "المرحلة الأولى" من اتفاق محتمل مع إسرائيل التي قالت إنها لم تتلق حتى الآن قائمة بالأسماء من الحركة الفلسطينية.

وقال القيادي الذي اشترط عدم ذكر اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية "(حماس) وافقت على الإفراج عن 34 أسيراً إسرائيلياً ضمن قائمة قدمتها إسرائيل عبر الوسطاء في إطار المرحلة الأولى من صفقة لتبادل الأسرى في إطار اتفاق لوقف النار، وأبلغنا الوسطاء بالموافقة".

وأضاف أن القائمة تشمل "كل النساء وكل المرضى وكل الأطفال وكبار السن الأسرى الإسرائيليين لدى (حماس)" والفصائل الأخرى، موضحاً أن "(حماس) وافقت على الإفراج عن الـ 34 أسيراً سواء كانوا أحياء أو موتى"، من دون مزيد من التفاصيل.

وشدد القيادي أن "(حماس) والفصائل تحتاج لأسبوع تقريباً من الهدوء وعدم تحليق الطائرات، للتواصل مع المجموعات الآسرة وتحديد الأحياء والأموات".

في المقابل، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إنه "خلافاً لما تردد، لم تقدم (حماس) بعد قائمة بأسماء المخطوفين".

قائمة الأسماء

وحصلت "الشرق" من مصادر في "حماس" على نسخة من قائمة الأسماء الـ34. وتضم القائمة أسماء عسكريين ومدنيين وقصر، كما أن بينهم أحياء ومتوفين.

(أطفال ونساء)

1- رومي جونين - 24 سنة

2- إميلي دماري - 28 سنة

3- أربيل يهود - 29 سنة

4- دورون شتاينبريشر - 31 سنة

5- أريئيل بيباس - 5 سنوات

6- كيفير بيباس - سنة

7- شيري سيلبرمان بيباس - 33 سنة

وكانت حركة "حماس" قد أعلنت في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، مقتل الرضيع كفير بيباس وشقيقه أريئيل البالغ من العمر حينها 4 سنوات وأمهما شيري سيلبرمان جرّاء القصف الإسرائيلي على غزة.

(مجندات)

8- ليري ألباج - 19 سنة

9- كارينا أرييف - 20 سنة

10- أجام بيرجر - 20 سنة

11- دانييل جيلبوع - 20 سنة

12- نعامة ليفي - 20 سنة

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(كبار السن فوق 50 سنة)

13- أوهاد بن عمي - 55 سنة

14- جد موشيه موسى - 80 سنة

15- كيث شموئيل سيجل - 65 سنة

16- عوفر كالديرون - 53 سنة

17- إيليا شرابي - 52 سنة

18- إسحاق الجريت - 69 سنة

19- شلومو منصور - 86 سنة

20- أوهاد ياهالومي - 50 سنة

21- يوسف يوسف الزيادنة - 54 سنة

22- عوديد ليفشيتس - 84 سنة

23- تساحي عدن - 50 سنة

(عسكريون إسرائيليون مرضى)

24- هشام السيد - 36 سنة (جندي إسرائيلي من بدو النقب محتجز منذ أبريل 2015)

25- ياردين بيباس - 35 سنة

26- ساجي ديكل تشين - 36 سنة

27- إيير هورن - 46 سنة

28- عمر وينكيرت - 23 سنة

29- ألكساندر تروفانوف - 28 سنة

30- إيليا كوهين - 27 سنة

31- أور ليفي - 34 سنة

32- أفيرا منجيستو - 38 سنة (جندي إسرائيلي من أصول إفريقية محتجز منذ عام 2016)

33- طال شوهام - 39 سنة

34- عمر شم طوف - 21 سنة

استئناف المفاوضات

واستؤنفت الجمعة المفاوضات غير المباشرة بين "حماس" وإسرائيل بوساطة قطرية مصرية في الدوحة.

ورغم الجهود الدبلوماسية المكثفة للوسطاء قطر ومصر والولايات المتحدة، لم يتم التوصل إلا لهدنة واحدة بأسبوع في نهاية نوفمبر 2023 أتاحت الإفراج عن 105 رهائن مقابل 240 معتقلاً فلسطينياً في سجون إسرائيل.

تأتي الجولة الجديدة من المفاوضات في الدوحة قبل ما يزيد قليلاً عن أسبوعين من تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في العشرين من يناير (كانون الثاني)، والذي وجه تحذيرات لحركة "حماس".

ومن بين النقاط الشائكة الرئيسية حتى الآن اشتراط "حماس" أن يكون وقف إطلاق النار دائماً، ومستقبل الحكم في غزة بعد الحرب في ظل معارضة إسرائيل بشكل قاطع استمرار حكم "حماس" للقطاع.

ارتفاع حدة العنف

وفي انتظار التوصل إلى اتفاق محتمل، ارتفعت حدة العنف منذ أيام في القطاع المحاصر والذي يشهد حرباً مدمرة منذ 15 شهراً.

وأعلن الدفاع المدني في غزة الأحد نقل 23 قتيلاً على الأقل إثر غارات جوية منذ الليلة الماضية وحتى ظهر الأحد على أنحاء متفرقة من القطاع.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل إن الجيش الإسرائيلي يوجه "ضربات جوية عنيفة باستهداف المنازل التي تؤوي عشرات النازحين بذريعة كاذبة، بوجود مقاومين. هذا كذب".

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن "سلاح الجو ضرب أكثر من 100 هدف إرهابي في أنحاء قطاع غزة وقضى على العشرات من إرهابيي (حماس)" يومي الجمعة والسبت.







