مانشستر يونايتد يعرض راشفورد على عملاق أوروبي

2025-01-06 08:35:03 - المصدر: واع

متابعة - واع

أجرى مانشستر يونايتد، مفاوضات مؤخرا مع عملاق أوروبي، بشأن وضع المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد.

ووفقا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، يريد مانشستر يونايتد إيجاد حل يتيح رحيل راشفورد عن النادي، في كانون الثاني الحالي، على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

وتشير التقارير إلى أن مانشستر يونايتد منفتح على بيع اللاعب خلال هذا الشهر، إذا تلقى عرضا بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني.

ومع ذلك، فإن راتب راشفورد الضخم، الذي يبلغ 325 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، يمثل عقبة كبيرة أمام أي صفقة دائمة.

وكشفت أنه في الأيام الأخيرة، أجرى مانشستر يونايتد محادثات مع ميلان، بشأن وضع راشفورد في الميركاتو.

وإلى جانب ميلان، أبدى نابولي اهتماما بضم راشفورد، الذي رفض عرضا مغريا من السعودية كان من شأنه مضاعفة راتبه الحالي.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن مانشستر يونايتد مستعد للمساهمة أيضا في دفع جزء من راتب راشفورد لتسهيل رحيله.

وأوضحت "ريليفو" أنه يمكن استبعاد انتقال راشفورد إلى برشلونة، رغم انتشار هذا الأمر بقوة في الأيام الأخيرة.

ودخل راشفورد في خلاف مع البرتغالي روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، في الأسابيع الأخيرة.

يذكر أن زلاتان إبراهيموفيتش، مستشار ميلان، سبق أن زامل راشفورد في مانشستر يونايتد.